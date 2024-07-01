Sinan Ateş duruşmasına alınmamışlardı: MHP'den avukat tepkisi

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP'li avukatların Sinan Ateş duruşmasına alınmamasına ilgili yasayı hatırlatarak sert bir tepki gösterdi.

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Sinan Ateş duruşmasına alınmamışlardı: MHP'den avukat tepkisi

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen, Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in duruşması başladı.

Türkiye kamuoyunun kitlendiği duruşmada, MHP'li avukatlar Çağrı Canpak, İbrahim Ethem Yiğit MHP adına davaya katılma talebinde bulunmuştu.

Sanıklar ve avukatları MHP’li avukatların katılma talebini kabul ederken, Mahkeme Başkanı ise suçtan zarar gören sıfatı bulunmaması nedeniyle MHP’nin katılma talebini reddetti.

Bu karar salondaki bir grup tarafından alkışla karşılanırken, MHP'li isimlerin ise tepkisini çekti.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bu duruma tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na da atıfla bulunan Yıldız, şunları söyledi:

“Tüzel bir kişilik olarak Milliyetçi Hareket Partisi, bu kişiliğini sadece hukuki var olma gerçeğinden değil Türk tarihinin sorumluluğundan Türk milletinin tarihsel hikayesinden almaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin kadim hikayesini temsil eden ve tarihsel tecrübenin bugünkü adresi ve kurumsal merkezidir.

'USUL VE YASAYA AYKIRIDIR'

CMK 237. Maddesindeki düzenlemeye göre; “Suçtan zarar gören” gerçek ve tüzel kişiler, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında, hüküm verilinceye kadar kamu davasına katılabilirler. Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesinin Milliyetçi Hareket Partisi’nin davaya katılma talebini reddetmesi usul ve yasaya aykırıdır.

'ALENİ BİR SALDIRI SÖZ KONUSU'

Özellikle son aylarda Milliyetçi Hareket Partisi’ne aleni bir saldırı söz konusudur. Bu saldırılar aslında Türk milletine, onun iradesine ve milyonlarca kişinin demokratik tercihine yapılan bir saldırıdır. Hiç kuşkusuz buna Milliyetçi Hareket Partisi müsaade etmeyecek, tarihi kimliğini, gerçeğini, kendi şahsında milletinin ve devletinin haklarını hukuk içinde koruyacaktır…”

Kaynak: Gerçek Gündem

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