Metropoll'den Erdoğan-Esad anketi AKP'liler üçüncü sırada, en mesafeli CHP'liler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Suriye ve Rusya savunma bakanlarının Moskova’da gerçekleştirdiği toplantıdan günler sonra, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile 12 yıl sonra bir araya gelebileceğinin sinyalini verdi.

Erdoğan, dün AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda şunları söyledi:

"Bu sabah Putin'le bir görüşmem oldu. Rusya-Ukrayna savaşını ele aldık. Bunun yanında bölgede neler yapabileceğimizi konuştuk, Suriye'deki gelişmeler... Rusya-Türkiye-Suriye olarak savunma bakanlarımızın bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı üçlü olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz bölgedeki sükuneti sağlamak, bölgede barışı egemen kılmak."

Metropoll, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşşar Esad ile görüşmesi hakkında kamuoyunun ne düşündüğünü araştırdı.

Erdoğan'ın açıklamasından önce 13-18 Aralık 2022 tarihinde 26 ilde yapılan araştırmada 2077 kişiyle görüşüldü. Parti seçmenleri baz alınarak yapılan araştırmada katılımcılara "Erdoğan sizce Esad ile görüşmeli mi?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların ezici çoğunluğu Erdoğan'ın Esad ile görüşmesine sıcak baktığını kaydetti. "Evet" cevabı veren MHP ve İYİ Partili seçmenlerin oranının AKP'lilerden yüksek olması dikkat çekti. En mesafeli kesim ise CHP'liler.

Araştırmanın sonuçları şöyle:

AKP

Evet: %62,7

Hayır: %22,7

Fikrim yok / cevap yok: %14,6

CHP

Evet: %55,8

Hayır: %33,1

Fikrim yok / cevap yok: %11,1

İYİ PARTİ

Evet: %73,2

Hayır: %23,7

Fikrim yok / cevap yok: %3,2

HDP

Evet: %59,2

Hayır: %28,9

Fikrim yok / cevap yok: %11,9

MHP

Evet: %77,1

Hayır: %19,5

Fikrim yok / cevap yok: %3,3

SAADET PARTİSİ

Evet: %62,5

Hayır: %20,8

Fikrim yok / cevap yok: %16,7

DİĞER PARTİLER

Evet: %57,1

Hayır: %35,7

Fikrim yok / cevap yok: %7,1

ORTALAMA

Evet: %59

Hayır: %28,9

Fikrim yok / cevap yok: %12,1