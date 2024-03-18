Metro açılışında konuştu: İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a: 'Özür dileyecek'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy-İkitelli Metro Hattı’nın açılışında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine, 18 Mart Çanakkale Zaferi gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit ve gazileri anarak başlayan İmamoğlu, “5 yılda 65 km metroyu, 62 istasyonu sizlerin de bize kattığı güçle tamamladık. Bu tarihi rekoru Cumhuriyetimize ve Atatürk'e layık yöneticiler olabilmemizin bir yolu olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

‘8 KİLOMETRE YALANINI ORTAYA ATANLAR HADDİNİ BİLECEK’

İmamoğlu, AKP’nin İBB adayı Murat Kurum’un "8 kilometre metro hattı yaptı" iddiasına ilişkin de konuşurken, “Bizden önce 25 yılda yapılan 122 km metro hattının yarısından fazlasını 5 yılda yaptık. 5 yılda 25 yıla bedel iş yaptık, bunun için çıldırıyorlar. 8 kilometre yalanını ortaya atanlar hadlerini bilecek, özür dileyecek” dedi.

İmamoğlu, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı 2 metronun parasını bizden aldılar. 6 milyara yakın parayı bizden 10 ayda aldılar. 8 kilometre yalanını atanlar haddini bilip özür dileyecekler. Beni bırakın yerin altında on binlerce insan ter akıttı. Onlardan özür dileyecekler. Bunlar özür dilemezler ama öyle bir yüzleri yok. Yalanları ortaya çıkınca da siyaseten söylenmiş sözler derler.

Seçimi çalıp herkese hırsız, terörist dediklerinde de aynısını yaptılar. İstanbul, bu siyaset anlayışını 31 Mart'ta tarihe gömecek. İstanbul bu siyaset anlayışına bırakılamaz. 5 yılda 25 yıla bedel iş yaptık. Her metroya bir şey katıyoruz. Durağın üzerinde bir kreş bitiriyoruz ve durakta da kent lokantası açıyoruz. Biz 10 yılda 50 yıla bedel iş yapacağız."