Meral Akşener'den ilk açıklama: 'Bizim için sonuç esastır, yarın ilk gündür'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu.

"Allah her bir vatandaşımızdan razı olsun. Ülkemizde uzun süredir seçim gündemi var ve toplumu çok yordu. Biz de milletimizin bize verdiği muhalefet görevini aynı ciddiyetle yürüteceğiz kimse merak etmesin" diyen Akşener, "Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Yenilmişlik hissiyle karamsarlık hissetmesin. Demokrasilerde her şeyin tartışılabileceğini ama bir tek konuya itiraz edilemeyeceğini biliyoruz. Oy veren seçmenin iradesini reddedemez kimse" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Milletimizin talepleri dışında arkamızda bir gücün bulunmasına izin vermedik. Bu nedenle de zaman zaman bedel ödedik. Yine aynı şekilde milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Millet iradesi başımızın tacıdır. Bize düşen bu mesajı anlamaktır. Şunu asla unutmayın biz hala buradayız.

Kesin olmayan sonuçlarına göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Bizim için sonuç esastır, yarın ilk gündür.

Sayın Erdoğan’ın bu seçimlerden çıkarması gereken derslerin olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım kazanmışlık hırsı kendisinin gözünü yeniden kör etmez. Umarım tüm Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olduğunu bu defa hatırlar."