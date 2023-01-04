Akşener'den asgari ücret açıklaması: Erdoğan sağ olsun uygulamış...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün, patrona asgari ücret desteğinin 400 liraya yükseltildiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akşener’in paylaşımı şöyle:

“Bugün grup toplantımızda işveren desteğinin ya 400 lira ya da 600 lira olması gerektiğini söylemiştik. Sayın Erdoğan da sağ olsun hemen uygulamış. Ama takibe devam daha çook konumuz var. Her Çarşamba 10:30'da... Yakında tüm Türkiye'de!”