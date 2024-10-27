Meral Akşener'den Ankara'ya Veda!

İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Meral Akşener'in Ankara'daki evini kapatacağı iddia edildi. Aktif siyaseti bıraktığını açıklayan Akşener'in İstanbul'a yerleşeceği konuşuluyor.

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Meral Akşener'den Ankara'ya Veda!

İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Meral Akşener, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından partisini kongreye götürüp aktif siyaseti bıraktı. Koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na devreden Akşener, bir süredir yaşamını gözlerden uzak sürdürürken gelecek planları da merak ediliyordu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, eski genel başkanın planlarıyla ilgili bir kulis paylaştı. Atik, Akşener’in Ankara’daki evini kapatıp tümüyle İstanbul’a yerleşeceğini iddia etti.

Meral Akşener'den Ankara'ya Veda! - Resim : 1

Atik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Meral Akşener Ankara dönemini kapatıyor” ifadelerini kullanarak Akşener’in Ankara’daki evini kapatıp tümüyle İstanbul’a yerleşeceğini yazdı.

Meral Akşener'den Ankara'ya Veda! - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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