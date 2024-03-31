Memleket Partisi'nin adayı o ilçede seçimi önde götürüyor

Memleket Partisi'nin Marmara Ereğlisi adayı Mithat Soylu yarışı önde götürüyor. Soylu'yu CHP'nin adayı Bozkurter takip ediyor.

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Memleket Partisi'nin adayı o ilçede seçimi önde götürüyor

Memleket Partisi’nin Marmara Ereğlisi Mithat Soylu, ilk sonuçlara göre Tekirdağ’ın ilçesi Marmara Ereğlisi’nde durumu önde götürüyor.

Mithat Soylu, 2019’da yapılan yerel seçimlerde AKP’den aday olmuştu.

Soylu’nun oy oranı AA verilerine göre 31,24 görünüyor. Soylu’yu 28,26 ile CHP’nin adayı M. Onur Bozkurter takip ediyor.

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