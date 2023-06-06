Mehmet Şimşek'in çalışma ekibi belli oldu: İşte beraber çalışacağı yeni isimler!

Bakanların belli olmasının ardından çalışacağı üst düzey bürokratlarda da değişiklikler olması bekleniyor. Mehmet Şimşek’in ekonomi politikasında değişiklik olacağı şeklinde yorumlanan açıklamaları, Merkez Bankası ve Hazine-Maliye’nin üst düzeyinde yeni isimler görülebileceğine işaret ediyor. Buna bağlı olarak SPK ve BDDK’nın yönetimleri de mercek altında. Yeni bakanların önemli bir kısmının genel müdürlük seviyesinde değişiklik yapmak isteyeceği vurgulanıyor.

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre; Merkez Bankası Başkanlığına ilişkin olarak, Mehmet Şimşek ile uyumlu bir politikayı benimseyebilecek kişiler üzerinde duruluyor. Diğer yandan, halen bu görevde bulunan Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok uyumlu bir çalışma göstermişti. Buna karşılık, kamuoyunda yoğun biçimde aralarında eski banka genel müdürlerinin de olduğu bir dizi isim dile getiriliyor. Bunlar arasında en öne çıkan ise Hafize Gaye Erkan oldu.

Diğer tarafta, ekonominin finans ayağının yöneticileri olan BDDK ve SPK’da da değişiklikler olabileceği kaydedildi. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’in 2015’ten itibaren fasılalı da olsa BDDK’da görev yaptığını hatırlatılarak, kendisinin de değişiklik isteyebileceği vurgulanıyor. Akben’in yerine gelecek isimler arasında İkinci Başkan Yakup Asarkaya ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’ın adı geçiyor.

FİNANS, YATIRIM VE TEKNOLOJİ OFİSLERİ DÜZENLEMELERİ

Bakanlarda yapılan değişikliğin ardından Cumhurbaşkanı’nın yakın çalışma arkadaşları nitelikli ofis ve başkanlıklarda da bir dizi değişiklik beklendiği kaydedildi. Danışma nitelikli finans, yatırım, teknoloji ofisleri ile özellikle düzenlemelerde zaman zaman etkili olabilen Ekonomi Politikaları Kurulu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi yarı idari görev yapan birimlerde “kan tazeleme” nitelikli değişiklikler bekleniyor. Strateji ve Bütçe Başkanlığında Başkan İbrahim Şenel’in devam etmesinin beklendiği diğer yandan SGK Başkanı Kürşad Arat’ın da adının geçtiği kaydedildi. Sosyal Politikalar Kurulu, Vedat Işıkhan’ın Bakan olması nedeniyle boşalmıştı. Buraya atama yapılacak. Görevden alınacak üst düzey bürokratlardan birinin bu göreve getirilebileceği kaydediliyor.