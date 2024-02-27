Mehmet Ali Kulat son anketi açıkladı: Son bir haftada Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'un önüne geçti

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, son anketlere göre mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim yarışında öne geçtiğini söyledi.

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Mehmet Ali Kulat son anketi açıkladı: Son bir haftada Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'un önüne geçti

Araştırma şirketi MAK Danışmanlık'ın Başkanı Mehmet Ali Kulat, yerel seçimler için son anket değerlendirmelerini açıkladı.

ElipsTV'de gazeteci Muhammed Vefa'nın yayınına katılan Kulat, bir hafta öncesine kadar İstanbul'da yarışın başa baş, hatta AK Parti ve MHP'nin adayı Murat Kurum'un bir adım önde götürdüğünü ancak son bir haftada yapılan ölçümlere göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun öne geçtiğini söyledi.

Urfa, Muş, Yozgat, Ordu, Bingöl, Nevşehir, Edirne ve Tokat'ta sürprizler olabileceğini belirten Kulat, Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) bu seçimlerin sürpriz partisi olacağını öne sürdü. Kulat, YRP'nin oy oranının yüzde 5-6 düzeyinde olduğunu aktardı.

İYİ Parti'nin durumundan da bahseden Kulat, İstanbul yarışına güçlü bir adayla girdiklerini ancak oylarının artmadığını söyledi.

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2024 Yerel Seçimleri Anket Mehmet Ali Kulat Ekrem İmamoğlu
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