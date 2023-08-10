Fahrettin Koca'dan yeni hastane: 'Hayrunnisa'

Medipol Hastanesi'nin kurucusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, yeni bir hastane açacağı ortaya çıktı. Hastanenin isminin ise “Hayrunnisa” olacağı ifade edildi.

Fahrettin Koca'dan yeni hastane: 'Hayrunnisa'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, 1997 yılında kurulan ve şu an resmi kayıtlarda kardeşi tarafından yönetildiği görülen Medipol Hastaneleri’nin şirket sermayesi ise 100 milyon TL. İstanbul’da 9 hastanesi olan Medipol grubunun Ankara’da da diş hastanesi bulunuyor.

Halk TV'den Bora Erdin'in haberine göre; Medipol Hastaneleri’nin şirketi olan Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin yeni bir hastane açacağı öğrenildi. Şirket Ticaret Bakanlığı’na yeni marka başvurusu yaptı ve başvuru 7 Ağustos’ta onaylandı. Bugüne kadar sadece “Medipol” markasını kullanan şirketin yeni hastane adı ise “Hayrunnisa Hastanesi” oldu.

7 Ağustos’ta Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne gönderilen tescil yazısında ise şu ifadeler yer aldı:

“Başvurunuzun tescil edilmesine karar verilmiştir. Tescil işlemlerinin tamamlanması için gerekli tescil ücreti ve diğer evrakın tamamlanması gerektiğine dair yazımız tarafınıza gönderilmiştir/gönderilecektir. İlgili evrakların süresi içerisinde gönderilmemesi halinde başvurunuz işlemden kaldırılacaktır. Noksanların giderilmesi halinde başvurunuz tescil edilmek üzere belgelendirme servisine gönderilecek olup tescil belgeniz yaklaşık 15 gün sonra tarafınıza gönderilecektir.”

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