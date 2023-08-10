İYİ Parti'den 'yerel seçim' açıklaması: CHP ile ittifak olacak mı?

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, siyasete dönmesinin ardından partisinin geleceği ve politikası hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’a konuşan Oktay Vural, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Halkın çoğunluğunu alacağız. Daha fazla toplumsal desteği sağlamak için uğraşacağız. İttifak gerekiyorsa o daha sonraki konu" ifadelerini kullandı.

İttifak tartışmaları üzerine konuşan Vural, “Yerel seçimlerle ilgili partinin elbette bir tutumu olacaktır. Ama bir ittifak arayışımız da yok, teklifimiz de yok. Biz Türkiye'yi yenilemek istiyoruz” diye belirtti.