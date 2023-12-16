Meclis'te bitmeyen istifa trafiği: 7 buçuk ayda 53 vekil...

Meclis’teki ilk istifalar, tüm kamuoyunun beklediği ve sürpriz olmayan istifalardı. Ortak liste kararı doğrultusunda AKP ve CHP ve Yeşil Sol Parti listelerinden seçime giren partilerin kazandığı milletvekilleri seçim sonrası istifa ederek kendi partilerine geçti.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; ilk istifalar CHP’den geldi. CHP listelerinden seçime giren 39 milletvekilinden 38’i istifa ederek kendi partilerine geçti. Sadece Mustafa Sarıgül, CHP’de kalmayı tercih etti. CHP’nin 1 Ekim’de 168 olan milletvekili sayısı 130’a düştü.

CHP’den ayrılan 15 milletvekili DEVA’ya, 10 milletvekili Gelecek Partisi’ne, 10 milletvekili SAADET’e, 3 milletvekili Demokrat Parti’ye ve 1 milletvekili de İYİ Parti’ye geçti.

GELECEK MİLLETVEKİLLERİ ÖNCE CHP’DEN SONRA GELECEK’TEN İSTİFA ETTİ

İlerleyen süreçte için Gelecek Partisi’ndeki 10 milletvekili Meclis’te grup kurulabilmesi için istifa ederek bu kez SAADET’e geçti ve SAADET Grubu'nun kurulmasını sağladı.

İttifak sistemi nedeniyle AKP sıralarında da eksilme oldu. AKP listelerinden Meclis’e giren 4 Hüda-Par milletvekili AKP'den istifa ederek kendi partilerine geçti. AKP listelerinden seçime giren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da istifa ederek Meclis’te partisini temsil etmeyi tercih etti.

YEŞİL SOL’DAN DÖRT İSTİFA

Yeşil Sol Parti listelerinden seçime giren EMEP’li iki milletvekili Sevda Karaca ve İskender Bayhan da Yeşil Sol’dan istifa ederek EMEP’e geçti. Yeşil Sol Parti’den seçilen Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır da istifa ederek Demokratik Bölgeler Partisi'ne katıldı.

İttifak sistemi kaynaklı istifalar dışında parti içi krizlerin sebep olduğu istifalar da yaşandı. Bu istifaların en yoğun yaşandığı parti olan İYİ Parti’de 4 milletvekili istifa etti, 1 milletvekili de ihraç edildi.

İYİ PARTİ’DE 1,5 AYDA 1 İHRAÇ, 4 İSTİFA

İYİ Parti’den istifa eden ilk isim Nebi Hatipoğlu’ydu. Hatipoğlu, AKP'ye geçti. İstifa eden diğer isimler Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Adnan Beker ve Salim Ensarioğlu şimdilik yollarına bağımsız milletvekili olarak devam ediyor. İYİ Parti’nin bir başka milletvekili Ümit Dikbayır’sa partisinden ihraç edildi ve o da bağımsız milletvekili oldu. Bu istifalar ve ihraçlarla İYİ Parti’nin yasama yılı başında 44 olan milletvekili sayısı 39’a düştü.

MHP’DE SÜRPRİZ İSTİFA: SAFFET SANCAKLI

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı’nın istifasıysa siyaset kulislerinin en beklenmeyen istifalarından biri oldu. Cumhur İttifakı’na yönelik eleştirel sözleri nedeniyle istifası istenen Sancaklı, partisine ve MHP Genel Baş-kanı Devlet Bahçeli’ye bağlılıklarını bildirerek istifa etti.

Saadet Partisi Meclis grubunda da Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in vefat etmesiyle grubun milletvekili sayısı 19’a düştü.