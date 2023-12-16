CHP ile işbirliği mesajı verdi: İYİ Parti'de belediye başkan adayının da bileti kesildi! Adaylığı iptal edildi

İstifalar ve ihraçlarla gündemden düşmeyen İYİ Parti'de bu kez belediye başkan adayının adaylığı geri çekildi.

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CHP ile işbirliği mesajı verdi: İYİ Parti'de belediye başkan adayının da bileti kesildi! Adaylığı iptal edildi

İYİ Parti’de CHP ile işbirliğini savunan Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ayhan Pala’nın adaylığı iptal edildi.

İYİ Parti’de CHP ile işbirliğini savunan üyelerin adeta ‘bileti kesilirken’ bu olaylara bir yenisi daha eklendi.

Seçimlere 81 ilde ‘hür ve müstakil’ olarak girme kararı alan İYİ Parti’de 'Teşkilat Buluşması'nda adayları belli olan 6 ilçeden biri olan Ortahisar'da Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı görevinden ayrılan Ayhan Pala'nın adaylığı duyurulmuştu.

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Duvar’dan Fatih Saygın’ın haberine göre, daylığının ardından sosyal medya hesaplarında Ortahisar'da CHP ile işbirliğinin şart olduğuna yönelik mesajlar veren Pala’nın adaylığı iptal edildi.

İşbirliğinin Trabzon açısından tarihi öneme sahip olduğunu dile getiren Pala, bireysel düşünerek hırs ve ihtirasa kapılmanın memleketine kötülük etmek olacağını vurguladı. "Amaç, aynı hedefi taşıyıp ayrı yolları tercih ederek yolu uzatmak, hatta yolu kaybetmektense ayrı yolları teke indirip amaca ulaşmak olmalıdır" diyen Pala, şunları kaydetti:

"Tüm bu geniş kapsamlı düşünmemin ardından yaptığım değerlendirmemde tarihi vebal taşıyan bir zamanda, ayrıştırıcı değil birleştirici, dışlayıcı değil kucaklayıcı, kaybedici değil kazandırıcı olma adına çıktığım bu yolda İYİ Parti Ortahisar Belediye Başkanlığı aday adaylığından çekildiğimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum."

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