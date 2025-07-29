Meclis'te Cevapsız Kalan Soru Önergesi Sayısı Dikkat Çekti

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın bakanların soru önergelerine yanıt vermemesi üzerine Meclis Başkanı Kurtulmuş'un yanıtlaması istemiyle Meclis'e verdiği soru önergesine AKP Meclis Başkanvekili Bozdağ'dan yanıt geldi. Cevaplanmayan soru önergesi sayısı dikkat çekti.

Esma Karayel Esma Karayel
Meclis'te Cevapsız Kalan Soru Önergesi Sayısı Dikkat Çekti
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CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın geçen günlerde Meclis’te verilen soru önergelerinin ilgili bakanlıklar tarafından yanıtlanmaması üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesine AKP’nin Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ yanıt verdi.

AKP’li Bozdağ, Bakan’ın soru önergesinin ardından, Meclis’e verilen önergelerin partilere göre dağılımını ve bakanların bu önergeleri yanıtlama istatistiklerini paylaştı. Bozdağ’ın paylaştığı verilere göre, 28. Yasama Dönemi’nde toplamda 30 bin 546 yazılı soru önergesi verilirken, önergelerin yalızca 4 bin 3’ünün yasal süre içinde cevap verildi. 16 bin 908 önerge yasal süre geçtikten sonra yanıtlanırken, 8 bin 792 önergenin ise yanıtsız kaldığı belirtildi.

Bozdağ’ın açıkladığı verilere göre, verilen 30 bin 546 önergenin 4 bin 282’si Adalet Bakanı’na, 4 bin 105’i İçişleri Bakanı’na, 3 bin 347’si Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’na, 2 bin 795’i Tarım ve Orman Bakanı’na, 2 bin 520’si Sağlık Bakanı’na yönelikti.

Kaynak: Haber Merkezi

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