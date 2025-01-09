Meclis Genel Kurulu Toplanamadı

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Meclis Genel Kurulu'nun Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmediği için toplanamadığını duyurdu.

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Meclis Genel Kurulu Toplanamadı

TBMM Genel Kurulu’nun, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadığı bildirildi.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimin başında "Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalara başlayamadıklarını" belirtti.

Bunun üzerine Karaca, birleşimi, 14 Ocak saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

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