Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a mal beyanını açıklama çağrısı

Mansur Yavaş, rakibi Turgut Altınok'a mal beyanını açıklaması için meydan okudu.

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Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a mal beyanını açıklama çağrısı

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Mansur Yavaş, rakibi AKP adayı Turgut Altınok'a mal beyanını açıklaması için meydan okudu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Batıkent Emekli Etkinlik Merkezi ve Emekliler Lokali'nde düzenlenen törenle 5 yeni sosyal tesisin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde yaptığı konuşmada Başkan Yavaş konuşmasında AKP'nin Ankara Adayı Altınok'un 'Mallar bana ait değil Allah'a ait' sözlerini hatırlattı.

Mal beyanını açıklayan ve belediye başkanları olarak başları dik gezmek istediklerini dile getiren Yavaş, şunları kaydetti:

"Bunun yolu şeffaflıktır, açık ihalelerdir. Hesap vermektir, ortak akılla kenti yönetmektir. Biz öncü olalım dedik. Göreve başlarken neymiş, şimdi nedir? En son, 'Mallar bana ait değil Allah'a ait' dedi. Ben 5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, sürekli müfettiş geldi. Bizim şikâyetlerimiz hala bekliyor. Benim daha bir tane personelim savcılığa gitmedi. Açıklayıncaya kadar devam edeceğim."

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