AKP'nin Bala Belediye Başkan Adayı'ndan 'DEM' itirafı

AKP Ankara Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, geçtiğimiz günlerde CHP'nin üç ilçede DEM Parti ile ittifak yaptığını iddia etmişti.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Buran, katıldığı bir programda DEM Parti'nin ilçede kitlesini serbest bıraktığını ve DEM Partililerin kendilerine oy vereceklerini itiraf etti.

Buran yayın öncesi kendisine “DEM Parti’yi soralım mı” diyen sunucuya, "O konuya girmeyelim. Biz görüştük onlarla. Bize verecekler" diyerek yanıt verdi.