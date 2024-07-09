Mansur Yavaş ve Melih Gökçek Düğünde Buluştu Beraber Şahitlik Yaptılar

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun yeni lideri Mehmet Yiğiner, oğlu Mehmet Halit Yiğiner'in Feriha Öner ile düğününü gerçekleştirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın kıydığı nikah töreninde dikkat çeken isimler vardı.

CHP'li Mansur Yavaş ve AKP'li Melih Gökçek gibi birbirleriyle sıklıkla tartışan isimler, damadın nikah şahitliğini üstlendiler. AKP Milletvekili Necmettin Erkan ise gelinin şahitliğini yaptı.

İşte düğünden fotoğraflar: