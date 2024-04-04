Mansur Yavaş, mazbatasını aldı

Yerel seçimlerde büyük farkla 5 yıl daha göreve seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara halkı, bizimle işbirliği yapmayan başkanların hepsini sandıkta cezalandırdı. Umarım yeni seçilen başkanlar gerekli dersleri çıkarmışlardır" dedi.

31 Mart seçimlerini AKP'li rakibi Turgut Altınok'un önünde yaklaşık 1 milyon oy farkla kazanan Mansur Yavaş, mazbatasını aldıktan sonra çeşitli açıklamalarda bulundu.

Yavaş, şunları söyledi:

"Ortak akılla hareket eden bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz halkın parasını idare ediyoruz. Dikkatli harcamamız lazım diyoruz, hep bunları anlattım. Bize güvenenlerin güvenini başını eğdirecek hiçbir işin içinde olmadan, güvenlerini boşa çıkartmadan hizmetlerimize devam edeceğiz.

Kampanya sürecinde betonun, plastiğin insana hiçbir faydası olmadığını, belediyenin asıl işlevinin vatandaşın her türlü problemini çözmek olduğunu anlattık. Tabii seçim zamanı rakiplerimize anlatamadık ama halk onlara sandıkta anlattı. Ve inşallah bu tür belediyeciliğin bütün ülkeye yayılmasını istiyoruz. Bize engel olan belediye başkanlarının hepsini kendi ilçelerinde şikayet ettim. Şu anda hiçbiri belediye meclisinde değil. Ankara halkı onları sandıkta cezalandırdı. Umarım yeni seçilen başkanlar gerekli dersleri çıkarmışlardır. İlk belediye meclisi toplantısında 2019'da yaptığım birlik konuşmasını yeniden yapacağım. Ankara halkı bizi Ankara'ya hizmet etmek için seçti. Hangi partiden seçildiğiniz önemli değil. Gelin birlikte Ankara'ya hizmet edelim çağrımı bu sene de tekrar edeceğim. Artık gerisini kendileri bilir. Hayırlı olsun Ankara'mıza.""