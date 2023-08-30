Mansur Yavaş açıkladı: Yeniden aday!

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir kez daha aday olduğunu açıkladı.

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Mansur Yavaş açıkladı: Yeniden aday!

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı'nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, açıklamalarda bulundu.

Yavaş konuşmasında ABB Başkanlığı'na bir kez daha aday olduğunu duyurdu.

Yavaş şunları söyledi:

"Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam edeceğim. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de, bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim.

Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara’da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya hakkımız yok. Allah nasip ederse, sizler de bize destek olursanız, seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum.

Bu yolda benimle yürümeye var mısınız?

Hakça, adaletle ve yetim hakkını gözeterek, Ankara’yı hep birlikte bir 5 yıl daha yönetmeye var mısınız?

Öğrencinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin yanında olup, zorlu ekonomik koşullarda dayanışma ile kentimizi yönetmeye var mısınız?

Sizlerle gurur duyuyorum. Burada yankılanan gür sesi herkesin duyduğuna yürekten inanıyorum. Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir hale hep birlikte getireceğiz."

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