Mamak Metro İhalesi Tekrar Yapıldı! Mansur Yavaş'tan Büyük Tasarruf

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentin metro ağını genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Fransız Kalkınma Ajansı’nca finanse edilmesi planlanan "A1 (Ankaray) Hattı Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi" için ikinci kez ihale yapıldı.

İlk ihalede en düşük 575,1 milyon euro teklif verilirken, 22 Kasım Cuma günü gerçekleşen ikinci ihalede 387,8 milyon euro teklif alındı. İki ihale arasındaki en uygun tekliflerin farkı 187, 3 milyon euroyu buluyor. İkinci ihalede en uygun teklifi, 387,8 milyon euro ile Gülermak Ağır Sanayi İnşaat Ve Taahhüt A.Ş. verdi. 10 ay arayla gerçekleştirilen iki ihale sonunda Mamak Metrosu’nda belediyenin kârı 6,7 milyar Türk lirası oldu.

YAVAŞ 'YÜKSEK RAKAMLAR NEDENİYLE' İPTAL ETMİŞTİ

15 Ocak 2024’teki ilk ihalede ön yeterlilik kriterlerini sağlayan 9 firma arasından 5’i teklif vermiş, ABB Başkanı Mansur Yavaş, kamu yararını gözeterek, "Yüksek rakamlar nedeniyle ihaleyi iptal ettiklerini" açıklamıştı. ABB, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın ihale kurallarına göre 22 Kasım 2024’te ikinci kez ihale gerçekleştirdi. İhale çalışmaları kapsamında “daha rekabetçi tekliflerin temin edilmesi” hedeflendi. Bu bağlamda; "yaklaşık maliyetin güncellenmesi, katılım şartlarının yeniden belirlenmesi, katılımın tek ve çoklu şekilde iş ortaklığına imkân vermesine yönelik ciro, iş bitirme bedeli ile yüzdelerinde zamansal ve oransal revizyonlar gerçekleştirilmesi" işlemleri yürütüldü. Sözleşme para biriminin Türk lirası olarak değiştirilmesi ve fiyat farkının verilmesi gibi bazı değişiklikler de yapıldı.

6,7 MİLYAR TL ABB'NİN KASASINDA KALACAK

15 Ocak 2024’teki ilk ihalede en uygun teklif 575 milyon 141 bin 666,90 euroydu. 22 Kasım 2024’teki ikinci ihalede en uygun 387 milyon 850 bin 699,60 euro teklif alındı. 10 ay sonra iki ihale arasındaki fark 187 milyon 290 bin 967,30 euro olarak hesaplanırken, Ankara’nın 6,7 milyar Türk lirası ABB’nin kasasında kalmış olacak.

Teklifler, İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek. Hazırlanacak olan İhale Değerlendirme Raporu ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından ''uygun görüş'' verildikten sonra firmalara gerekli bildirimler yapılacak.

7,46 KİLOMETRELİK 8 İSTASYON

Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Yapım İşi kapsamında; hat uzunluğunun yaklaşık 7,46 km, istasyon sayısının 8 adet, peron boyunun 90 metre, hattın tamamının yeraltında olması ve işin süresinin 3,5 yıl olması planlanıyor.

BAŞKAN YAVAŞ: ŞEFFAF VE AKILCI YÖNETİM KAZANDIRIYOR

ABB Başkanı Mansur Yavaş da ihaleyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "75 milyon euroya razı olmadık, Ankaralıların hakkını savunduk. İhaleyi revize ettik, ikinci turda 187 milyon euro daha az teklif aldık. Dikimevi-Natoyolu (Mamak Metrosu) hattı ihalesinde sağladığımız tasarruf, halkımızın parasını gözeten yönetim anlayışımızın en somut göstergesi. Ankara için şeffaf ve akılcı yönetim kazandırıyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA