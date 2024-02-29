Kurum: İlk işini kuracak gençlerimize 100 bin TL vereceğiz!

AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum, ilk defa kendi işini kuracak gençlere 100 bin TL sermaye vereceklerinin vaadini verdi.

Kurum: İlk işini kuracak gençlerimize 100 bin TL vereceğiz!

Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, Bağcılar Mahmutbey Selanikliler Derneği’nde gençlerle buluştu.

Gençler için hazırladıkları projelerini anlatan Kurum, ilk defa iş kuracak gençlere 100 bin TL vereceklerini açıkladı.

Kurum, “Gençlerimize ilişkin projelerimizi açıkladık. İlk işini kuracak gençlerimize 100 bin TL sermaye vereceğiz. Kaynağı doğru yönetirseniz, çalışırsanız, liyakatli ekiplerle kadrolarla çalışırsanız, kaynak bulunur. İstanbul gerçekten kendi kendine yeten, hatta kendisinin dışında 81 ilde de izi olan bir şehrimiz. O yüzden biz kaynaklarımızı doğru kullanmaya çalışacağız. Doğru insanlarla, liyakatli kadrolarla çalışarak bu hizmetleri yapmak istiyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

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