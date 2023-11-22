Kulislerden sızdı: Bahçeli'nin 50+1 çıkışı AKP'de nasıl yankılandı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50+1’in değişmesini istemeyen tavrının AKP’de nasıl yankı bulduğu merak konusu oldu. Gazeteci Nuray Babacan, Gazete Pencere için kaleme aldığı yazısında Bahçeli'nin çıkışının AKP'deki yankılarını aktardı. AKP kulislerinde Bahçeli’nin çıkının “sürpriz olmadığını” kaydeden Babacan, AKP’de yüzde 50+1’in “küçük partilere mecbur bıraktığı” görüşünün hakim olduğunu söyledi.

Babacan’ın aktardığına göre yapılan yorumlarda, “Bahçeli’nin bu yaklaşımı bekleniyordu. Aksi sürpriz olurdu. MHP kendisine her an ihtiyaç duyulacak bir yapıdan vazgeçmez. Hiçbir sorumluluğu olmadan, sistemin içinde edindiği pozisyondan memnun. Bu mekanizmanın değişmesini istemeyeceği belliydi” deniliyor.

"İYİ PARTİ'YLE FLÖRT ETMEYİ BIRAKIN" MESAJI

Bahçeli’nin açıklamasının AKP’ye “İYİ Parti ile flört etmeyi bırakın, İYİ Parti sözcülerinin yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini biliyoruz” mesajı verdiği iddia ediliyor. Yaşanan tartışmaların AKP’de “sistem krizi” olarak değerlendirildiğini de söyleyen Babacan, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin baştan yanlış kurgulandığı, ‘denge ve denetim’ sisteminin iyi kurulmadığı, büyük partileri küçük partilerin hegemonyasına mahkum ettiğini düşünen AKP’lilerin sayısı az değil. Ancak bunlar, ‘Zamanında biz söyledik, sözümüzü dinletemedik’ diyenler. Yani içerde ayrı bir hesaplaşma var” ifadelerini kullandı.

Nuray Babacan, yazısında AKP genel merkezi ile Saray arasında “hesaplaşma” olduğunu da ileri sürerek, “Cumhurbaşkanlığı’nda oluşan yapının, genel merkeze ve parti grubuna alternatif olması rahatsızlık yaratıyor” diye yazdı.