Kulis: Sarayda sayıları 40 civarında olan danışmanların "ne iş yaptığı" daha sık sorulmaya başlandı

31 Mart'taki yerel seçim yenilgisinin ardından milletvekili ve adaylarının "ıstakoz" ve "Maldivler" görüntüleriyle AKP'nin gündeme gelmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda 40 civarındaki danışmanın ‘ne iş yaptığı’ daha sık sorulmaya başlandığı iddia edildi.

Kulis: Sarayda sayıları 40 civarında olan danışmanların "ne iş yaptığı" daha sık sorulmaya başlandı

AKP'de seçim yenilgisinin ardından "ıstakoz" paylaşımıyla devam eden israf tartışmaları artarak devam ediyor.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "Parti kurmayları, topluma verilen kötü görüntüleri ortadan kaldırmaktan söz ediyor. Örneğin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda sayıları 40 civarında olan danışmanların ‘ne iş yaptığı’ daha sık sorulmaya başlandı." diye yazdı.

31 mart seçimlerinde başarısız olan ve parti içinde yeni bir sürece başlamanın sinyalleri verilen AKP'de "kibir, israf, çöküş" gibi örneklerle durumu kurtarmanın yollarının arandığı kaydedildi.

Babacan konuya ilişkin şu kulisi paylaştı:

"Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda sayıları 40 civarında olan danışmanların ‘ne iş yaptığı’ daha sık sorulmaya başlandı. Erdoğan’ın aktif 5 danışmanının olması ve diğerleriyle vedalaşılması gerektiği söyleniyor. Kamuda ulufe gibi dağıtılan yönetim kurulu üyelikleri nedeniyle birden fazla yerden maaş alan yöneticiler ve bürokratlar da parti içinde en iyi dedikodu malzemesi. 5 ayrı yerden 540 bin lira maaş alan bürokrat örneklerini sıralayanlar yine AKP’liler. Emekli maaşı dahil sadece iki maaş sınırlaması getirilmesi gerektiğini söyleyenler de onlar. Ayrıca çoğu eski AKP milletvekili olan bakan yardımcılıkları artık tepki çekiyor. Makam ve maaş aracı olarak kullanılan bu görevin, en fazla iki yardımcıyla sınırlandırılması gerektiğini konuşuluyor.

Kamu bankaları ve bakanlıklara bağlı iştiraklerde yönetici veya yönetim kurulu üyesi olarak görev verilen eski bakan ve eski milletvekillerinin sayısının 100’e yaklaştığı, kurum ve görev tanımıyla hiçbir ilişkisi olmayan bu kadrolaşmanın toplumda ciddi tepki çektiği analizleri yapılıyor.

Partideki toplantılarda, hezimetin sosyolojik nedenlerini sorgulayanlar da var. ‘Sosyoloji ile AKP siyasetinin arasındaki makas giderek açılıyor’ saptaması ilginç. Onlara göre toplum, “Ben değişiyorum, ama siz yerinizde sayıyorsunuz. CHP’de değişim oldu. Partiye ve tabana bir hareketlenme geldi. Yeni sözler, yeni aktörler var. Siz eskidiniz…” diye bakıyor."

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