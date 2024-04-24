Kulis: Özgür Özel bugün rozetlerini takacak, CHP'ye iki yeni milletvekili katılacak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün Meclis’te yapacağı grup toplantısında partisine yeni katılması beklenen iki milletvekiline rozet takacağı belirtiliyor.
Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın kulis haberine göre, seçimlerin ardından Özel’in partisinin Meclis’te kapalı olarak gerçekleştirdiği toplantıda yeni katılımların sinyalini verdiği belirtildi.
Söz konusu kişilerin İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar olduğu iddia edilse de henüz doğrulanamadı.
Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bugün CHP’nin Meclis’te yapılacak grup toplantısında partiye iki yeni milletvekili katılacak.
31 Mart yerel seçim sonuçlarının ardından Olağanüstü Kongre kararı alan İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa etmişti.
Geçen günlerde Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti’de istifa furyasının devam edeceğini ileri sürmüş, Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar’ın da partisinden ayrılabileceğini yazmıştı.