Kulis: Özgür Özel bugün rozetlerini takacak, CHP'ye iki yeni milletvekili katılacak

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın kulis haberine göre, seçimlerin ardından Özel’in partisinin Meclis’te kapalı olarak gerçekleştirdiği toplantıda yeni katılımların sinyalini verdiği belirtildi.

Söz konusu kişilerin İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar olduğu iddia edilse de henüz doğrulanamadı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bugün CHP’nin Meclis’te yapılacak grup toplantısında partiye iki yeni milletvekili katılacak.