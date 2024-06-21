Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladığı öne sürüldü.

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Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı

Siyasal iletişimci Nur Tuğba Aktay, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti tabanı ve delegeler nezdindeki talep doğrultusunda genel başkanlık için çalışmalara başladığını söyledi.

tv100'de Başak Şengül'ün programına konuk olan Aktay verdiği kulis bilgisinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığı için çalışmalara başladığını ve parti tabanından bu yönde bir talep olduğunu belirtti.

Nur Tuğba Aktay şunları söyledi: "Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibiyle beraber CHP’deki kendi heyetinde, parti tabanında, delegeler nezdinde bir talep ve istek olduğu doğrultusunda bilgi geldi. Bu anlamda Kılıçdaroğlu genel başkanlığı adına çalışmalara başladı. Özgür Özel'in de bu durumdan haberdar olduğu, bu sıkışmışlıktan dolayı farklı farklı, plansız, programsız çıkışlar açıklamalar sıkışmışlığının yansıması."

13 yıl boyunca Genel Başkanlık görevini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım (2023) tarihlerinde gerçekleşen Kurultay'da 812 oy alan Özgür Özel'e görevi devretmişti.

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