Kulis: Kabinedeki değişikliğin perde arkası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana beklenen kabine revizyonunda ilk adımı attı. Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki yerine, yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçiminde, başkan Ekrem İmamoğlu karşısında ağır bir yenilgi alan önceki bakan Murat Kurum’u, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerine de İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu atadı. Kabinede, kendisi gibi Kayserili olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e en yakın isim olarak gösterilen Özhaseki’nin Resmi Gazete yayımlanmadan görevi bıraktığını sosyal medyadan açıklaması, “affını istememesi”, “görevi bıraktığını bildirdiğini” vurgulaması dikkati çekti.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun Bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, deprem ihaleleri nedeniyle Özhaseki’nin bir süredir çeşitli telkinlere muhatap olduğunu, karşı karşıya kaldığı basınca direndiğini ve sonunda istifa ettiği bilgisi yer aldı. Koca’nın görevden alınmasında ise AKP teşkilatları ve milletvekilleri etkili oldu. Erdoğan’ın ilerleyen dönemde kabinede yeni değişikliklere de imza atacağı belirtiliyor.

AFFINI İSTEMEDEN, BEKLEMEDEN GİTTİ

Başkentte, geçtiğimiz cuma gününden bu yana kabinede değişiklik bekleniyor, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte başka bazı bakanların da değişebileceği söyleniyordu. Cumhurbaşkanlığı ve AKP’den ise bugüne kadar açıklama gelmediği için, Resmi Gazete günlerdir merakla bekleniyordu.

Ancak dün akşam saatlerinde alışılmışın dışında bir gelişme yaşandı. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki, sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktığını Cumhurbaşkanı’na ilettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

AKP’de “istifa” yerine Cumhurbaşkanı’ndan “görevden affını istemek” söylemi kullanıldığı için Özhaseki’nin, Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama yapılmadan, Resmi Gazete’de kararname yayımlanmadan açıklama yapması, “tepkili olduğu” iddialarına yol açtı.

Özhaseki, açıklamasında siyaseti de bıraktığını örtülü biçimde aktardı. Bundan sonra kurulacak aile vakfında görev yapacağını söyledi.

"ÇALIŞIYORUZ" MESAJINDAN BEŞ SAAT SONRA İSTİFA ETTİ

Özhaseki, gündüz saatlerinde, Erdoğan’ın da katıldığı, Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda hazır bulunmuştu. Toplantıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz” mesajını paylaşmıştı. Bu mesajdan sadece beş saat sonra ise görevi bıraktığını açıkladı.

Özhaseki, sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktığını açıklasa da konuyla ilgili bilgi veren bakanlık kaynakları, özellikle 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlediği inşaat ihaleleri nedeniyle Özhaseki’nin bir süredir çeşitli telkinlere muhatap olduğunu, karşı karşıya kaldığı basınca direndiğini ve sonunda istifa ettiğini söylediler. Özhaseki’nin bu durumu, “sağlık sorunları” ile gerekçelendirdiği açıklamasında, şu ifadelerle ima ettiği dile getirildi:

"BOĞAZIMDAN HARAM LOKMA GEÇMEMESİ İÇİN..."

Özhaseki’nin açıklamasındaki şu bölüm özellikle dikkati çekti:

“Ülkemizin başına gelen en büyük doğal afette yaraları sarmak ve yıkılan şehirlerimizi imar etmek için tarihi bir sorumluluk üstlendim. Hamdolsun, geldiğimiz noktada işlerin çözümünde önemli bir mesafe alınmış oldu. Yol netleşti, yapılacak inşa ve ihya faaliyetleri adım adım belirlendi… Aldığım görevler boyunca gece gündüz çalışarak, hiçbir dünyevi hesabın içinde olmadan Hakk’ın rızasını temin etmeyi yegane gaye edinerek çalıştım. Vicdan terazisine uygun düşmeyen bir tutum içinde olmamaya ayrı bir özen gösterdim. Ne kendimin ne çocuklarımın boğazından haram bir lokma geçmemesine yönelik hassasiyetimi hep diri tuttum…”

RANDEVU SİSTEMİ VE MENZİL ŞİKAYETİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görevden alınmasında, AKP Kızılcahamam Kampı’nda yaşanan tartışmaların etkili olduğu kamuoyuna yansımıştı. Özellikle randevu sistemi konusunda gelen yoğun eleştirilere tepki gösteren Koca’nın, Cumhurbaşkanı’ndan destek alamadığı için kırgın olduğu söyleniyordu. Erdoğan’ın baş başa yaptıkları görüşmede de tavrını sürdürdüğü, Koca’yı, özellikle AKP’nin övündüğü randevu sistemindeki sorunlar nedeniyle sert biçimde eleştirdiği belirtiliyor.

Alınan bilgiye göre AKP teşkilatları, Koca’dan yakınları için bile randevu alamadıkları için şikayette bulundular.

Bakanlıkta, Menzil cemaatinin etkili olması da ayrı bir şikayet nedeni oldu. AKP’liler, kendileri randevu bile alamazken, cemaatin sürekli kollandığına yönelik haberleri de örnek gösterdiler.