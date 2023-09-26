Kulis: İYİ Parti'nin Ankara için düşündüğü isim belli oldu

Kulislerde konuşulanlara göre, İYİ Parti'de Ankara ve İstanbul adaylarının belirlenmesi sona saklanıyor. İki büyükşehir için adayları belirleme kararında son sözü ise Akşener söyleyecek.

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Kulis: İYİ Parti'nin Ankara için düşündüğü isim belli oldu

İYİ Parti’de, 2024 yerel seçimlerine "ittifaksız" girme ve 81 ilde aday çıkarma kararının ardından aday çalışmaları da hız kazandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir’den yedek genel idare kurulu (GİK) üyesi Melih Aydın’ın adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Ancak Aydın’ın adaylığının resmi olarak kesinleşmesi beklenen Eskişehir programı, Akşener’in enfeksiyon geçirmesi nedeniyle ertelendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, belediye başkan adaylığına çok fazla talep olduğu belirtilirken, Ankara ve İstanbul adaylarının belirlenmesinin sona saklandığı ve buraların adaylarını belirlemede kararın Akşener’de olduğu ifade ediliyor.

ANKARA İÇİN KORAY AYDIN'IN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Bazı parti kurmayları ise İstanbul için İYİ Parti adayının Memleket Partisi lideri Muharrem İnce olacağına ilişkin söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Ayrıca, Ankara’da adaylık için Koray Aydın’ın isminin ağır bastığı ifade ediliyor.

Partinin Beşiktaş adaylığı için Mustafa Sandal’a resmi olarak teklif götürme hazırlığında olduğu da kulislerde konuşulanlar arasında.

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Ankara İstanbul Meral Akşener İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerel Seçim
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