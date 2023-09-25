CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik'ten Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

"Örgütümüzün adayıyım. Büyükşehir Belediye Başkanımızın adil, yeşil, yaratıcı İstanbul yürüyüşüne omuz vermek için adayım" diyerek CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Özgür Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamaya yapan Çelik, "Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nu bugün Genel Merkezimizde ziyaret ettim. Genel Başkanımız İstanbul Kongresinin demokratik şekilde gerçekleşmesini temenni ederek, adaylık sürecimde başarılar dilediler. Genel Başkanımıza verimli görüşmemiz için teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

"KARARLILIKLA YOLUMA DEVAM EDİYORUM"

Çelik ayrıca "Genel Başkanımızın açtığı yolda hedefimiz İstanbul’u yeniden kazanmak ve genelde de iktidar olmaktır. Adaylık açıklamamda da, belirttiğim gibi kararlılıkla yoluma devam ediyorum" diye yazdı.