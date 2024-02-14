Kulis: DEM'in hamlesi AKP'nin propagandasını ortadan kaldırdı; Erdoğan, Ankara'yı 'pek beğenmedi'

Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere bir buçuk ay kala, siyasi partiler aday belirleme ve saha çalışmalarını hızlandırdı. AKP içinde DEM Parti ve CHP tarafından atılan hamlelerle ilgili dikkat çekici yorumlar yapıldığı ileri sürüldü.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre AKP kurmayları, DEM Parti'yi çok yakından izledi. İzlemenin ötesinde sonuç değiştirmek için de çaba sarf etti. Başak Demirtaş'tan sonra ortaya çıkacak her adayın aslında düşük profilli olarak algılanacağını, bunun da Ekrem İmamoğlu'nun işine yaradığı yorumları yapılıyor.

DEM'in aday çıkarması, AKP tarafından kullanılacak 'Teröristlerle iş birliği yapıyorlar' propagandasını da ortadan kaldırdı. Bu formülün bilinçli olarak yaratıldığı iddiaları var.

'ANKARA'YI PEK BEĞENMEDİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara çalışmalarını pek beğenmemiş olmalı ki, Ankara kampanyası için yeni projeler üretilmesini ve yeni ajanslarla çalışılmasını istemiş. Ankara'da Turgut Altınok ile çalışmak üzere yeni bir kampanya ekibi oluşturulmuş. Ankara'da Mansur Yavaş'ın tüm anketlerde açık ara önde görülmesine rağmen sıkı çalışma ile farkın kapatılacağını iddia edenler var. AKP'de, Mansur Yavaş'ın bağımsız aday gibi davranmasının CHP'lileri küstüreceği hesabı yapılıyor."