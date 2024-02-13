'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı. Parti ve ittifaklar 81 il ve ilçelerde adaylarını açıklamaya devam ederken, gözler İstanbul'da kimin kazanacağına çevrildi. CHP, Cumhur İttifakı, İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEM, İstanbul için adaylarını açıkladı. Seçim için CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un ismi daha çok ön plana çıkıyor.