'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı

Yaklaşan yerel seçimlerde en çok merak edilen kentlerden biri olan İstanbul için Sonar Araştırma'dan son anket geldi. Sonar kurucusu Hakan Bayrakçı son yapılan anketin sonuçlarını paylaşarak "İstanbul'da en zor seçimi geçireceğim" dedi.

Anket 2024 Yerel Seçimleri
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'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı - Resim: 1

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı. Parti ve ittifaklar 81 il ve ilçelerde adaylarını açıklamaya devam ederken, gözler İstanbul'da kimin kazanacağına çevrildi. CHP, Cumhur İttifakı, İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEM, İstanbul için adaylarını açıkladı. Seçim için CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un ismi daha çok ön plana çıkıyor.

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'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı - Resim: 2

'İSTANBUL'DA EN ZOR SEÇİMİ GEÇİRECEĞİM'

Adayların büyük çoğunluğunun belirlenmesi sonrasında yapılan seçim anketlerinin sonuçları da yakından takip ediliyor. Mynet'in aktardığına göre SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı yaptığı son anketi açıkladı. Canlı yayında "İstanbul'da en zor seçimi geçireceğim" diyen Bayrakçı "İstanbul'da durum başa baş" dedi. İşte Bayrakçı'nın açıklamaları:

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'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı - Resim: 3

"Açıklanan adaylar İmamoğlu ve Kurum'dan alacağını aldı. Geldi yine dip dibe... Böyle bir başa başlık ben görmedim.

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'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı - Resim: 4

10 GÜN ARAYLA ANKET YAPIYORUZ

2 ay önceki anketlerde fark vardı ama adaylar çıkmamıştı, İmamoğlu öndeydi. Sonra adaylar belli oldu, hızla her şey gelişti, biz de 10 gün arayla anket yapıyoruz.

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'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı - Resim: 5

FARK..

Daha evvelsi gün önüme geldi. Ankete katılanlardan 1391 kişi Murat Kurum demiş, 1400 kişi de İmamoğlu... 10, 8 kişi fazla... 0,2'lik, 0,1'lik bir fark var.

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'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı - Resim: 6

NE DİYECEKSİN?

Ben şimdi şu önde diyebilir miyim? Hata payı zaten 1,3. Bu kadar başa baş olunca ne diyeceksin?"

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'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı - Resim: 7
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