Kulis | AKP'de yerel seçim krizi: Küskünler ordusu yarattı, Ankara'da acil toplantı düzenlendi

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "Yerel seçimlerde aday yapılacaklarını sanan 400 AKP ilçe başkanının istifa ettiğini ve bunların büyük bölümünün aday yapılmayacağı için ‘küskünler ordusu’ oluştuğunu biliyor musunuz? Yereldeki çekişmeyi ve gerginliği fark eden genel merkezin, bu kişileri acele Ankara’ya çağırıp ‘aday gösterilmeseniz bile küsmek yok’ dediğini duymuş muydunuz? Yerel seçimin yaklaşmasıyla birlikte işler karışmaya başladı. İktidar Partisi’nde 40’a yakın il başkanı belediye başkan adayı olmak için istifa etti. Buna bir de 400 ilçe başkanı eklendi. Bazıları ‘genel merkez talimatıyla istifa ettim, beni aday yapacaklar’ dese de çoğu için bu geçerli değil." diye yazdı.

Babacan, "Bunun nasıl bir sorun yarattığına gelince. Genel merkez fark etti ki bu istifalar mevcut belediye başkanlarını küstürdü. Kendilerinin tercih edilmeyeceğinin habercisi olan bu hareketlilik, il ve ilçelerde belediye başkanlarının hizmetlerin aksatmasına, yerelde rakip partililerin çekişmesine neden oldu. Daha şimdiden belediye meclis üyeliği dağıtanlar, ekipleşenler olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullanarak, yazısını şöyle sürdürdü:

"Tartışma ve çekişme genel merkeze kadar ulaşınca, acil önlem alma ihtiyacı hissedildi. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, beklentiyle istifa eden il ve ilçe başkanlarını Ankara’ya çağırdı. Toplantının içeriğinin özetle, ‘Akıllı olun, yerelde yaşananlardan haberimiz var’ olduğunu aktaralım.

İstifa edip beklentiye girenlere, “Aday gösterilmeseniz de küskünlük yaşanmasın. Parti için birlikte çalışacağız” şeklinde değerlendirmeler yapıldı. Verilen bilgiye göre, istifa eden 400 ilçe bakanından ancak 100 kadarı belediye başkan adayı olarak değerlendirilecek. İl başkanlarının da ancak yarısının şansı olduğu öne sürülüyor. Genel merkez yönetimi, yerel çekişmelerin seçime zarar vereceği korkusu yaşamaya başladı."

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