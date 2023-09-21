Kübra Par: AK Parti artık bir karar vermeli

TV100 yazarı Kübra Par, iktidarın yıllardır tartışılan sığınmacılar politikasıyla ilgili olarak dikkati çeken bir yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta katıldığı Concordia Zirvesi'nde "Mültecilere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dediğini hatırlatan Par, özellikle seçim sürecinde ileri sürülen "1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni projenin hazırlığı içindeyiz" iddiasına da atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"Şimdi yeniden 'Göndermeyeceğiz' diyorlar. Benzer bir süreç 2019 yerel seçimlerinde de yaşanmıştı. Yani öteden beri iktidarın bu konuda bir söylediği diğerini tutmuyor. Üstelik bu mesele sadece muhalif kesimin değil, Cumhur İttifakı seçmenini de mutsuz ediyor.

AK Parti artık bir karar vermeli, sığınmacılar gidecek mi kalacak mı? Kalacaklarsa entegrasyon politikaları gerektiği şekilde uygulanıyor mu? Gideceklerse ne zaman?"

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