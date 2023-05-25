Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın teklifine Erdoğan'dan yanıt

AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın teklifine yanıt verdi.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın teklifine Erdoğan'dan yanıt

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkenin sorunları üzerine konuşmak için canlı yayına çağırmış, Kılıçdaroğlu Erdoğan’a “TRT’de senin istediğin gazetecilerle canlı yayına çağırıyorum” diyerek seslenmişti. 

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan biri nasıl sahtekarlık yapabilir?Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan biri nasıl sahtekarlık yapabilir?Siyaset

ERDOĞAN'DAN YANIT 

Uzun yıllardır, "Bay Kemal, Bay bay Kemal" sözleriyle hitap ettiği CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sayın Kılıçdaroğlu..." sözleriyle seslenen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun TRT'deki konuşmasına tepki gösterdi. 

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında karşı karşıya gelme çağrısına da yanıt veren Erdoğan, "Bizi televizyona çağırıyorsun. Şöhret olmak istiyorsun. Sana yalan şöhreti yeter. Sana şöhret minderi vermeye niyetimiz yok" dedi. 

Etiketler
seçim 2023 Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Garanti ederiz en lezzetli kabak dolması: Bir de böyle denemelisiniz Garanti ederiz en lezzetli kabak dolması: Bir de böyle denemelisiniz
Memleket Partisi'nden 28 Mayıs toplantısı: Muharrem İnce'nin kurmaylarına mesajı ne oldu? İnce'nin kurmaylarına mesajı ne oldu?
CANLI - Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Halk Buluşması'nda CANLI - Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Halk Buluşması'nda
Yargı dizisine veda etmişti.... Yeni dizisi belli oldu Yargı dizisine veda etmişti.... Yeni dizisi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
KONDA, ikinci tur anketini açıkladı KONDA, ikinci tur anketini açıkladı
Ali Babacan, Millet İttifakı'nın masasındaki son anketi paylaştı: 'Sonuçları cuma günü aldık...' Ali Babacan, Millet İttifakı'nın masasındaki son anketi paylaştı: 'Sonuçları cuma günü aldık...'
Maaş tablosu değişti: Memur ve emekli zammı için 7 maddeli artış formülü Maaş tablosu değişti: Memur ve emekli zammı için 7 maddeli artış formülü
Kılıçdaroğlu, karşıt görüşlülerin sorularını yanıtladığı Babala TV'de neler söyledi? Kılıçdaroğlu, karşıt görüşlülerin sorularını yanıtladığı Babala TV'de neler söyledi?
Sedat Peker'in iddialarını doğrulamıştı: Hayatını kaybeden efsane polis Adil Serdar Saçan kimdir? Sedat Peker'in iddialarını doğrulamıştı: Hayatını kaybeden efsane polis Adil Serdar Saçan kimdir?