Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ekonomiyi nasıl etkiledi? İlk grafik ortaya çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye bakışını değiştiren, döviz cinsinden borçlanma araçlarının fiyatı yükselişe ve faizleri düşüşe geçti.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ekonomiyi nasıl etkiledi? İlk grafik ortaya çıktı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Temel Karamollaoğlu, 5 saat süren toplantının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplananlara hitaben yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıklamasından ekonomi de etkilendi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye bakışını değiştiren, döviz cinsinden borçlanma araçlarının (Eurobond) fiyatı yükselişe ve faizleri düşüşe geçti, ülke risk primi (CDS)hızla gerilemeye başladı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ekonomiyi nasıl etkiledi? İlk grafik ortaya çıktı! - Resim : 1

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