İmamoğlu'nun 2012'de attığı 'iktidar' tweeti yeniden gündem oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun 2012 yılında yaptığı “Beylikdüzü’nde iktidar olmadan bize uyku yok, bilin ki ardından İstanbul’da, Türkiye’de iktidarız” paylaşımı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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İmamoğlu'nun 2012'de attığı 'iktidar' tweeti yeniden gündem oldu

Güçlendirilmiş Parlamenter sisteme geçiş vaat eden ve Millet İttifakı çatısı altında bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi liderleri ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası’nı imzaladı. Metnin 12. maddesine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş uygun zamanda cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.

2012’DE ATTIĞI TWEET GÜNDEMDE

6 lider tarafından yapılan ortak açıklamada, “İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır” ifadeleri kullanılmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2012 yılında yaptığı “Beylikdüzü’nde iktidar olmadan bize uyku yok, bilin ki ardından İstanbul’da, Türkiye’de iktidarız” paylaşımı gündem oldu.

İmamoğlu'nun 2012'de attığı 'iktidar' tweeti yeniden gündem oldu - Resim : 1

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