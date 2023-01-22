Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyada beğeni toplayan aile paylaşımı
CHP lideri Kılıçdaroğlu ailesiyle çektirdiği yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan ailesi ile fotoğrafını paylaştı.
Kılıçdaroğlu'nun Instagramdan yaptığı paylaşımda eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Kerem Kılıçdaroğlu, Zeynep Kılıçdaroğlu, Aslı Kılıçdaroğlu Nadir yer aldı.
Yıllar öncesine ait paylaşım sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle oldu:
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