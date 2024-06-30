Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek sözler: 'Vatanın ve milletin geleceğini kaç dolara sattın?'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı’nın adayı olarak yarışan ve 28 Mayıs seçimlerinde AKP’li Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediğini açıklayan Sinan Oğan’ın iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Oğan'a yönelik "Senin beklentin başkaymış… Sen bekâcı değil, paracıymışın… Peki, vatanın ve milletin geleceğini kaç dolara sattın?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

“İncinsende sözün düzünü diyeceğim...

Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!

Sen domuz bağcı teröristlerin ortağı, para düşkünü bir siyaset tüccarı, cehennemin kapılarını milletin üstüne kitleyen, Türkiye'nin batması ve parçalanması için kurulan plana sadık bir B.O.P ajanısın! Senin beklentin başkaymış… Sen bekâcı değil, paracıymışın…

"SİZİN BENDEN TEK FAZLANIZ; TAPULARINIZ VE BANKA HESAPLARINIZDIR"

Azerbaycan televizyonuna verdiğin röportajda, çiftliğini 1,5 milyon dolara bile satmayacağını söylüyorsun.

Peki, vatanın ve milletin geleceğini kaç dolara sattın?

Bu ülkeyi ben yönetmiş olsam çıkacak tek kriz; senin şahsi ekonomik krizin olacaktı. Ben yönetmiş olsam; mülteciler evine dönmüş, milletin konut sorunu çözülmüş, gençler araba alabilir hale gelmişti.

Bugün Rus'un, İngilizin'in, Avrupalıların ve Arapların tapusuna verdiğiniz sahillerimiz ve tatil bölgelerimiz milletimizin olacak, şu güzel yaz aylarında bütün milletimiz tatilini yapacaktı. 14 Mayıs akşamı efendini aramışsın.

Ona ilk turda %49,5 da bırakın %50'ye tamamlamayın demişsin. Sanma o yaptıklarınız ,o aldıklarınız yanınıza kalacak.

Nedamet getir! Seçimlerde bu milletin geleceği ile nasıl oynadınız anlat. Sözüm ona "milliyetçiymiş". Sermaye sevdalısı, kurulan hain planın sadık yamağısın.

"EFENDİLERİNDEN İZİN ALABİLİRSEN..."

Hadi yüreğin yeter, efendilerinden izin alabilirsen; yarın Sinan Ateş davasına gel, katledilen milliyetçi bir vatan evladının hakkına sahip çık, göreyim yüreğin kaç okka…

Hepinizin milliyetçiliği, benim vatan sevgimin zekatı kadar yoktur. Sizin benden tek fazlanız; tapularınız ve banka hesaplarınızdır. Ama şüphen olmasın kurduğunuz planı başınıza geçireceğim...”

SİNAN OĞAN NE DEMİŞTİ?

tv100'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Sinan Oğan, 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundadönemin CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif edildiğini öne sürmüştü.