Kılıçdaroğlu'ndan DEVA iddialarına net cevap: Seçilseydim yanımda olacaklardı şimdi karşımdalar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Neden adaysınız" sorusuna, "Gemiyi limana güvenli bırakmak için. Bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim. CHP'nin yüz senelik birikimini sürdürmemiz lazım. İmbikten süzülen bir birikim. En kısa zamanda geminin limana yanaşacağını" şeklinde yanıt verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da üzüntüsünü dile getirdiği, DEVA'lı ilçe başkanlarıyla görüşmesi hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi'nden istifa eden Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman'la yaptığı ve gizli olduğu öne sürülen buluşmada belediye başkanlığı teklif ettiği iddiasını reddederek şu sözleri aktardı:

"Ben kimseye bir vaatte bulunmadım. Herkes bir şey söyler. Ben öteden beri kanaat önderleriyle toplanırım. Ağırlıklı olarak CHP'ye oy vermeyenler oluşur bu toplantılar. İl başkanı haricinde partilileri almam. Toplantı ortalama 2-2.5 saat sürer. Onlar her türlü soruyu sorar, ben de yanıt veririm. İstanbul'da da böyle bir toplantı oldu. Elbette orada İl başkanımız vardı, değişik partilerden dostlar da… Başka partilerden yönetici konumunda kişiler bizlere gelmek istiyorlarsa önce liderini arar, sorarız. Böyle bir şey konuşulmadı. Onların gönlünden geçebilir fakat bu konuşulmadı."

Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'ndan sonra Ali Babacan'ı ziyaret edeceğini de ekledi

'SEÇİLSEYDİM YANIMDA OLACAKLARDI'

CHP Lideri, Özbey'in "Diğer partilere 39 milletvekili verme kararının yanlış olduğunu düşünmüyor musunuz" sorusuna "Seçilseydim yanımda olacaklardı evet, şimdi karşımdalar… Kimin haklı olup olmadığını toplumun vicdanına bırakmak lazım" cevabını verdi.

'BEŞLİ ÇETELERLE UĞRAŞIRSA ÇOK DAHA MUTLU OLACAĞIM'

Kılıçdaroğlu yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkında da bir yorumda bulundu.

Yerlikaya için şunları söyledi:

"Yeni İçişleri Bakanı kararlılıkla bu işin üzerine yürüyor. Umarım yürümeye devam eder, o yürekli polislere cesaret verir. Uyuşturucu problemi milli güvenlik sorununa dönüştü. Bütün sınırlar yol geçen hanına döndü. Bir bakanın tek başına yapabileceği bir şey mi, bilmiyorum. Ülkesini seven herkes Yerlikaya'ya destek versin. Beşli çetelerle de uğraşırsa çok daha mutlu olacağım tabii"

Kaynak: Gerçek Gündem