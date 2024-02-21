Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Şevki Yılmaz eleştirisi: Atatürk’e çatallı dilini uzatan soysuza tek kelime edemeyen okul arkadaşım...

Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı ve eski üniversite arkadaşı Devlet Bahçeli'ye, Şevki Yılmaz'a laf söylemediği için sert tepki gösterdi.

Yeni Akit Gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, II. Abdülhamit’in torunu Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü de hedef alarak “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” ifadelerini kullanmış ve kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

Yılmaz, sonrasında u dönüşüne imza atarak şunları söylemişti:

''Osmanlıyla iftihar ediyorum ve Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum'' Evet!

Lanetliyor ve lanetle anıyorum! Siyonizmi, Herzl'leri, Müstevlilerle amaç birliği yapan içimizdeki ağaç kurtları sabatayistleri! Osmanlı’nın yıkılmasına neden olan bilhassa Selanik mebusu Sebatayist Emanuel Karasu'ları, Ermeni Aram Efendileri, Mason Esat Toptani ve Mason Hikmetler gibi Sultan Abdülhamid’i tahtan indirip Selanik’e mahkum eden soysuzları! Bizim kastımız O soysuzlar ve avanesidir, işbirlikçileri, zındıka komitasıyla kol kola giren, koca sultanı yıkanlardır.”

KILIÇDAROĞLU: AKLINIZDAKİNİ KURSAĞINIZDA BIRAKIRIZ!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yılmaz'a X(eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla, Bahçeli'ye tepki.

Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin Yılmaz'a tepki göstermemesine sitem ederken, Yılmaz'ın kendisine sert sözler sarf etti.

Yılmaz şunları söyledi:

"Ağzından salyalar akarak, Kurtuluş Savaşı kahramanımız Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’e çatallı dilini uzatan soysuza tek kelime edemeyen okul arkadaşım, 15 Temmuz darbe girişimi için asılsız bir iddianın peşine düşmüş ve hemen savunmaya geçmiştir. Oysaki bir zamanlar ne kadar cesur konuşurdu, suda ateşin nasıl yanmayacağını, balda tuzun bulunmayacağını ve kimden Cumhurbaşkanı olmayacağını söylerdi. Şimdi Atatürk'e dil uzatanlara dahi bir şey diyemiyor... İyi dinleyin, Köhne Bizans'ın Yıldız burcunda ikamet eden baykuş özentilerine ve kalıntılarına söylüyorum; Türkiye’nin yönetim şekli ile ilgili tartışmalar 29 Ekim 1923'de ebediyen son bulmuştur! Aklınızdakini kursağınızda bırakırız!"

Kaynak: Gerçek Gündem