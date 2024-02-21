Maçoğlu'na rakip çıktı: TİP'in Kadıköy adayı açıklandı

Erkan Baş, TİP'in Kadıköy Adayı'nın TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün olduğunu duyurdu.

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Türkiye İşçi Partisi'nin(TİP) Kadıköy Belediye Başkan Adayı belli oldu.

TBMM'de Basın Toplantısı düzenleyen Erkan Baş, "Kadıköy'de seçimlere Genel Başkan Yardımcımız Doğan Ergün ile giriyoruz" ifadelerini kullandı.

TKP MAÇOĞLU'NU ADAY GÖSTERMİŞTİ

Türkiye Komünist Partisi(TKP), geçmişte Ovacık ve Tunceli Belediye Başkanlığı yapmış olan SMF'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nu Kadıköy'den aday göstermişti.

TKP ve SMF'den Maçoğlu açıklaması: Komünist Başkan'ın Kadıköy adaylığı kesinleştiTKP ve SMF'den Maçoğlu açıklaması: Komünist Başkan'ın Kadıköy adaylığı kesinleştiSiyaset

TİP ve SODAP, Maçoğlu'nu desteklemeyeceğini söylemişti.

DOĞAN ERGÜN KİMDİR?

Doğan Ergün, her ikisi de öğretmen olan bir anne-babanın oğlu olarak 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yüksek Lisans Eğitimi aldı. Çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca biliyor.

Yayıncılar Meslek Birliği’nin bilişim projelerinde koordinatörlük, yayıncılık; Sol, Cumhuriyet ve İleri Haber gibi haber kuruluşlarında gazetecilik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak editörlük, gazetecilik ve Siyaset Bilimi dersleri verdi. Çocuk kitapları yayıncılığı ve yazarlığının yanı sıra bir dizi akademik-teorik kitap ve dergide çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra döndüğü İstanbul’da uzun yıllar Kadıköy’de yaşadı. Siyasi mücadelesini ve meslek hayatını yaklaşık 20 yıl boyunca Kadıköy’de sürdürdü.

Siyasi mücadelesine ODTÜ’de öğrenci hareketinde başladı. Irak ve Afganistan işgallerine ve Türkiye’nin bu işgallere dahil edilmesine karşı mücadelede, McDonald’s’a karşı örgütlenen kampanyalarda, öğrencilerin sorunlarıyla ilgili ve emekçilerin örgütlenmesi için yürütülen çalışmalarda etkin rol aldı.

İlk gününden itibaren Gezi Direnişi’nin etkin bir parçasıydı. Gezi Davası’na gerekçe gösterilen iddianamede, ihbarcı tarafından verilen isim listesinde Ergün’ün de adı bulunmaktadır. Gezi Direnişi’nde Acıbadem ve Kadıköy’de bulunan halk dayanışmalarının parçası oldu.

Cumhuriyet gazetesinde çalıştığı dönemde Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İstanbul Şubesi’nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2017 yılındaki Anayasa değişikliği referandumunda “Hayır ve Ötesi” adlı müşahit örgütlenmesinin yürütücülüğünü üstlendi.

Yazar, çevirmen merhum Ahmet Cemal ile Kadıköy’de Ahmet Cemal Kültür Atölyesi’nin kuruluşunda birlikte çalıştı. Atölyede dersler verdi.

Sosyalist İktidar Partisi’nde başlayıp Türkiye İşçi Partisi’nde devam eden örgütlü yaşamında Merkez Komitesi üyeliği, Öğrenci Bürosu sekreterliği, Uluslararası İlişkiler Sekreterliği, Kadıköy İlçe Sekreterliği, Kültür-Sanat Bürosu sekreterliği gibi görevler aldı.

Kurucularından olduğu Türkiye İşçi Partisi’nde Parti Meclisi üyeliği, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Yüksek Mimar, Restorasyon Uzmanı Deniz Öztürk Ergün ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kadıköy Türkiye İşçi Partisi - TİP Türkiye Komünist Partisi - TKP Erkan Baş
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