Kılıçdaroğlu'ndan 'Afgan kaçaklar' çıkışı: Mehmetçiğe çağrı yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor." diyerek mehmetçiğe seslendi.

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Kılıçdaroğlu'ndan 'Afgan kaçaklar' çıkışı: Mehmetçiğe çağrı yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin." ifadelerini kullandı. 

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