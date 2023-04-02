Kılıçdaroğlu'ndan 'Afgan kaçaklar' çıkışı: Mehmetçiğe çağrı yaptı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor." diyerek mehmetçiğe seslendi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin." ifadelerini kullandı.
Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 2, 2023
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