Kılıçdaroğlu’ndan 19 Mayıs mesajı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ndeki, “Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır” sözlerine atıf yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır. Umudumuzu ve Atatürk’ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. #19Mayıs kutlu olsun!"