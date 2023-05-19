Davutoğlu ile birlikte Oğan'la görüşen Gelecek Partili Üstün, görüşmeyle ilgili detayları anlattı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, "Oğan'ın iktidara mesafeli olduğu ancak muhalefete destek vermekte kararsız kaldığı ifade ediliyor" bilgisini paylaştı.

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Davutoğlu ile birlikte Oğan'la görüşen Gelecek Partili Üstün, görüşmeyle ilgili detayları anlattı

Sözcü yazarı Saymaz, "Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan'la ittifakı merkeze alan, gençliği ve milliyetçi seçmeni kazanmaya yönelen, vatanseverlik temelli bir stratejiyi uygulayacağı anlaşılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Yardımcısı Feramuz Üstün'ün Ankara'da Oğan'la iki saat görüştüğünü hatırlatan Saymaz, Üstün'ü aradığını ve Oğan'ın yaklaşımıyla ilgili bilgi aldığını söyledi. 

Üstün'ün “Olumlu. Masa adına biz bir teklifte bulunamayız ama tavrının önemli olduğunu, bu süreci etkileyeceğini, psikolojik üstünlüğü değiştireceğini söyledik. Arkadaşlarıyla değerlendirdikten sonra karar verecek. Bize yakın olduğunu hissettim. Diğer tarafla alakalı kafasında bir şey yok.” ifadelerini aktaran Saymaz, "Oğan'ın iktidara mesafeli olduğu ancak muhalefete destek vermekte kararsız kaldığı ifade ediliyor." bilgisini de paylaştı. 

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Sinan Oğan Kemal Kılıçdaroğlu CHP Ahmet Davutoğlu
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