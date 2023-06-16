Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Abdüllatif Şener, "Erdoğan'ın seçimi kazanma ihtimali yok" demiş

Eski CHP ve AKP Milletvekili Abdüllatif Şener, Halk TV'de katıldığı canlı yayında CHP'den istifa ettiğini açıklarken cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini, ikinci turunda geçersiz oy kullandığını söyledi.

İki seçim arasında, 23 Mayıs'ta CHP'den istifa eden Şener'in sözlerinin tartışma yaratırken seçim çalışmaları kapsamında katıldığı programlarda söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Seçim kampanyası kapsamında Belçika'da bulunan Şener, Avrupa TV'ye yaptığı açıklama sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Şener, katıldığı yayında seçime ilişkin değerlendirme yaparak "Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan'ın oy kaybettiği çok açık gözükmektedir. Şu 5 yıldır da Türkiye'de büyük ekonomik bir sorun var. Bir puan oy karşı tarafa geçse seçimi kaybediyor. Halbuki şu ortam en az 10 puan kaybettiğini gösteren bir ortam. Ben bu seçimlerde Sn Erdoğan’ın seçimi alabilme ihtimalini imkansız görüyorum" dedi.