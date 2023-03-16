Kılıçdaroğlu, KKTC'de: Hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsias Hotel’de hayatını kaybeden çocuk voleybolcular için KKTC'ye gitti.

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Kılıçdaroğlu, KKTC'de: Hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Adıyaman’daki depremde yıkılan Isias Otel'e uygulama eğitimine giden 30 rehber ve spor müsabakaları için KKTC'den gelen kafileden 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte KKTC'ye gittiğini duyurdu. 

"HAYATIMIZIN EN ZOR GÜNLERİNDEN BİRİ BUGÜN OLACAK"

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Yavru vatanımızın evlatları, Adıyaman İsias Hotel’de cinayete kurban gittiler. Ailelerle görüşmek üzere, Selvi Hanım ile az önce KKTC’ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak."

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