Kılıçdaroğlu için bağış kampanyası başladı: En yüksek bağış tutarı 55 bin 598 lira olarak belirlendi

CHP, 14 Mayıs 2023’te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu için bağış kampanyası başlattı. Cumhurbaşkanı adaylarına bağışta bulunmak isteyen yurttaşlar, her bir aday için en fazla 55 bin 598 TL bağış yapabilecek. Bu rakam, en yüksek kademeli devlet memurunun brüt maaşı olarak belirleniyor.

Bağış kampanyasına yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler katılabilecek, tüzel kişilikler bağış yapamayacak. Buna göre, seçim kampanyası için bağış yapmak isteyenler yedi bin Türk Lirası’na kadar olan bağışlarını elden, makbuz karşılığı yapabilecek. Yedi bin Türk Lirası ile 55 bin 598 Türk Lirası arasında yapılacak bağışlar ise mutlaka cumhurbaşkanı adayı adına açılan banka hesabına yatırılacak. Döviz cinsinden de bağış yapılabilecek ve murada da bağışın yapıldığı gün için geçerli olan Merkez Bankası döviz kuru esas alınacak. Döviz cinsinden bağışların TL karşılıkları da 55 bin 598 TL’yi geçemeyecek. Cumhurbaşkanı adayları döviz hesabı açabilecek.

HARCANMAYAN BAĞIŞ HAZİNE'YE DEVREDİLECEK

Yasa gereği, her cumhurbaşkanı adayı bağış kampanyası başlatabilecek. Adaylar, adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen sürede bağış alabilecek. Bir adaya yapılabilecek en yüksek bağış 55 bin 598 Türk Lirası olacak. Bir kişi, her adaya her bir tur için üst sınır kadar bağış yapabilecek. Bağışlar, “seçim hesabı” olarak açılan ve YSK’ya bildirilen banka hesaplarına yapılabilecek. Bağış ve yardımlar, YSK tarafından tasdik edilen listelere kaydedilecek. Bağış tutarları daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Bağışların harcanmayan kısmı ise Hazine’ye devredilecek.