Kılıçdaroğlu el yükseltti: 'Kurban Bayramı'nda tüm emeklilere 15 bin lira bayram ikramiyesi'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21'de tüm emeklileri sosyal medya hesabına davet etmiş, "Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

BEKLENEN VİDEOYU PAYLAŞTI

Kılıçdaroğlu beklenen videosunu "Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum" notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:

"Bugün hepinize değil 15 milyon emekliye sesleneceğim. Devlet emeklileri yıllardır yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum etti. Yıllarca bu ülkeye çalışmış insanlarımız ekonomik baskıyla evlere kapatıldı. Geçmişte emekliler ikramiyeleriyle ev alırlardı. Şimdi bırakın ev almayı, ev kirasına bile para yetmiyor. Emekli torununu görünce içi burkuluyor. Niye? Cebine konulacak parası yok diye.

Hatırlayacaksınız sizin için iki ikramiye savaşını ben verdim. Yıl 2015'ti, bayramlarda iki ikramiye demiştim. Ancak yapılan bizim dediğimizin çok altında kaldı. Artık sizlerin taleplerini değil, iktidara gelince yapacaklarımızı söylemek için karşınızdayım.

Emekli kardeşlerim, hakkınız olanı alacaksınız. Şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyeleri asgari ücret kadar yani güncel tutarla 8 bin 500 liradır. Şu andan itibaren diyorum çünkü Ramazan Bayramı da dahildir. İktidara geldikten sonra Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ek olarak bu Ramazan Bayramı'nda oluşan 6 bin 500 liralık fark da hesaplarınıza yatacak. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda tek seferde 15 bin lira yatacak.

Evet geriye dönük ödeme yapacağım. Şimdi bağıracaklar, para yok diyecekler. Para var emekli kardeşim. Beşli çetelere, beslemelere para var. Ben o paraları hukuk yoluyla alıp senin cebine koyacağım.

Öyle sadece torunlardan konuşmanız içime sinmez. Hayatı da yaşayın istiyorum. Yapacağımız düzenlemeyle emekli ikramiyeleri asgari ücretin altına düşmeyecek. Sana söz emekli kardeşim o baharı sana getireceğim."