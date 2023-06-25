Kılıçdaroğlu: Erdoğan’a soruyorum, bu kişi rüşvet aldığı için mi tutuklandı, rüşveti paylaşmadığı için mi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve iş insanı Bülent Göktuna'nın tutuklanmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

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Kılıçdaroğlu: Erdoğan’a soruyorum, bu kişi rüşvet aldığı için mi tutuklandı, rüşveti paylaşmadığı için mi?

Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklandı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları yazdı:

Türkiye Varlık Fonu, Saray hükümetinin her türlü denetimden uzak tuttuğu kara kutusudur. Şimdi eski başkanı tutuklanmış. Meclis’ten “TMSF’deki yolsuzluklar araştırılamaz” kanununu geçiren Erdoğan’a soruyorum, bu kişi rüşvet aldığı için mi tutuklandı, rüşveti paylaşmadığı için mi?

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Varlık Fonu Kemal Kılıçdaroğlu
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