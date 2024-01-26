Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslendi: Sen ne söylediysen değil, sana ne söyledilerse yaptın

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef aldı.

Kılıçdarğlu, Erdoğan'a seslenerek, "Sen ne söylediysen değil, sana ne söyledilerse YAPTIN! Yalan söyledin, iftira attın, milleti aldattın ama şunu iyi bil; sana ve sadık kaldığınız planınıza GEÇİT YOK!! • Kılıçdaroğlu kazanırsa, İsveç'i Nato'ya alacak dedin, SEN ALDIN! • Kılıçdaroğlu kazanırsa, Kudüs düşer dedin, FİLİSTİN'e BOMBALAR YAĞIYOR!! • Kılıçdaroğlu kazanırsa, faizleri arttırır, Nas var dedin, faizleri arttırdın, EKONOMİYİ BATIRDIN!! • Kılıçdaroğlu kazanırsa, 15 Temmuz'u unutur dedin, B.A.E.'nin AYAĞINA GİTTİN! • Türkiye'yi dünyanın mülteci kampına çevirdin!" dedi.